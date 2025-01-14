Пересильд поблагодарила Добровольскую за наставление на путь настоящей жизни
Пересильд: Добровольская была отчаянной актрисой и матерью
Актриса Юлия Пересильд поблагодарила ушедшую из жизни Евгению Добровольскую за то, что она наставила ее на путь настоящей жизни. Артистка посетила церемонию прощания с коллегой.
«Какое счастье, Жень, что в мои 17 первая взрослая артистка, которая встретилась на моем пути была ты», — подчеркнула Пересильд.
Она отметила, что Добровольская «промыла ей мозги», развеяв миф о возможности быть или актрисой, или матерью.
Артистка выразила сожаление в связи с тем, что им так и не удалось вместе поработать в театре, хотя они мечтали об этом.
«Я думаю что таких людей много, кого ты своими словами наставила на путь настоящей жизни. Потому что в первую очередь ты была человеком. Большим, смелым. Отчаянной актрисой в кино, отчаянной актрисой в театре», — заявила Пересильд.
Она добавила, что покойная также была отчаянной мамой.
Народный артист России Юрий Стоянов ранее выступил с трогательной речью на церемонии прощания с Евгенией Добровольской.