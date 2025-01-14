Пересильд поблагодарила Добровольскую за наставление на путь настоящей жизни

Актриса Юлия Пересильд поблагодарила ушедшую из жизни Евгению Добровольскую за то, что она наставила ее на путь настоящей жизни. Артистка посетила церемонию прощания с коллегой.

«Какое счастье, Жень, что в мои 17 первая взрослая артистка, которая встретилась на моем пути была ты», — подчеркнула Пересильд.

Она отметила, что Добровольская «промыла ей мозги», развеяв миф о возможности быть или актрисой, или матерью.

Артистка выразила сожаление в связи с тем, что им так и не удалось вместе поработать в театре, хотя они мечтали об этом.

«Я думаю что таких людей много, кого ты своими словами наставила на путь настоящей жизни. Потому что в первую очередь ты была человеком. Большим, смелым. Отчаянной актрисой в кино, отчаянной актрисой в театре», — заявила Пересильд.

Она добавила, что покойная также была отчаянной мамой.

Народный артист России Юрий Стоянов ранее выступил с трогательной речью на церемонии прощания с Евгенией Добровольской.