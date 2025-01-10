Умерла одна из самых титулованных актрис российского театра и кино Евгения Добровольская

Умерла народная артистка России Евгения Добровольская. Об этом сообщила пресс-служба MXAT в официальном Telegram-канале .

В МХАТ рассказали, что в последний год Евгения Добровольская боролась с тяжелой болезнью, но «при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны».

Коллектив театра выразил соболезнования семье актрисы.

Точные причины смерти Евгении Добровольской пресс-служба театра не назвала. О дате и времени прощания с актрисой будет объявлено позднее.

Народная артистка России Евгения Добровольская — одна из самых популярных и титулованных актрис российского театра и кино. Артистка работала с Олегом Табаковым и Олегом Ефремовым.

За свою карьеру Евгения Добровольская сыграла более ста ролей в кино, сериалах и спектаклях. В числе прочих — ленты «Механическая сюита», «Клетка для канареек», «Кризис среднего возраста» и сериал «Королева Марго».

С 1990 по 1997 год Добровольская состояла в браке с актером Михаилом Ефремовым. У них родился сын Николай.

В 1998 году Евгения Добровольская удостоилась звания заслуженной артистки Российской Федерации. В 2005-м — народной артистки России.

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