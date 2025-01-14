С Евгенией Добровольской хотели работать лучшие актеры и режиссеры. Об этом рассказал актер и продюсер Игорь Верник на церемонии прощания с артисткой.

«Она хотела играть много, нуждалась в том, чтобы играть до последних дней. Ей не хватало сцены. Не хватало ролей. Она была жадная до ролей», — подчеркнул артист.

Верник уточнил, что Добровольская работала с выдающимися актерами, которые неизменно признавали ее большой талант. Она не стеснялась говорить о неточностях и всегда становилась соавтором своих ролей и целых спектаклей.

Художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский ранее выступил с речью на церемонии прощания с Евгенией Добровольской. Он отметил, что позади остались страдания и невыносимые боли, от которых страдала актриса.