Раскрыты подробности погубившей Евгению Добровольскую тяжелой болезни

Причиной смерти актрисы Евгении Добровольской стал прогрессирующий рак желудка. Свой диагноз она узнала еще в 2023 году, когда впервые почувствовала сильные боли в животе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов, первое время после постановки диагноза Добровольская лечилась самостоятельно. В конце 2023 года она попала в больницу, где врачи в ходе обследования установили, что болезнь приняла агрессивную форму и метастазы начали проникать в мозг.

В начале прошлого года актриса прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь прогрессировала и привела к желудочному кровотечению.

Врачам удалось временно стабилизировать Добровольскую, но новый виток заболевания начался в конце ноября, когда она проходила курс клеточной иммунотерапии.

Ближе к концу года состояние актрисы стало настолько тяжелым, что она не могла передвигаться самостоятельно. Ей потребовалась очередная госпитализация. В январе народная артистка России скончалась в возрасте 60 лет.

Во вторник, 14 января, в МХТ имени Чехова началась церемония прощания с Добровольской. На его сцене актриса проработала 33 года.

Художественный руководитель театра Константин Хабенский отметил ее уникальный талант, который затрагивал всех, кто играл с ней на одной сцене. Он добавил, что охватившая Добровольскую перед смертью болезнь причиняла ей невыносимые боли, но теперь душа выдохнула.