Народная артистка России Евгения Добровольская всегда выкладывалась на сцене по максимуму и не терпела непрофессионализма от других. Об этом на траурной церемонии прощания рассказала актриса театра и кино Ирина Пегова.

«Женя, благодарю тебя за планку, которую ты задавала на сцене. С такой любовью и знанием к нашей профессии <…> это редкое явление. Когда рядом с ней, кажется, что не дотягиваешь. Она заставляла партнеров соответствовать, была категоричной, не терпела профессионализма. На этом и стоит наше дело, нельзя расслабляться», — сказала она.

Пегова добавила, что все партнеры Добровольской благодарны ей за полученные навыки в ремесле.

«Женя настолько в этом была крута. Все это знают — как зрители, так и режиссеры. Мы страшно ей благодарны за все, чему она нас научила», — заключила актриса.

Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января. В последний год она боролась с тяжелым заболеванием.