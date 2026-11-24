В Саратове врачи спасли дальнобойщика с редкой кистой в мозге

В Саратове врачи спасли 40-летнего дальнобойщика, который едва не погиб из-за редкой кисты в мозге. Об этом сообщило ИА «Регион 64» .

В начале ноября мужчину привезли в больницу на скорой в состоянии глубокого оглушения. Он жаловался на постоянную сонливость, но списывал ее на усталость от работы за рулем.

«Я думал, просто устал. Работа такая — за рулем сутками. А оказалось… Мне потом рассказали, что было», — вспоминает Мубарис.

Обследование выявило коллоидную кисту с гидроцефалией. Образование перекрыло отток жидкости, и она начала давить на мозг. По словам врачей, при таком состоянии без помощи человек может впасть в кому и погибнуть.

В тот же день нейрохирург Евгений Селиванов экстренно провел эндоскопическую резекцию кисты. По словам заведующего отделением Александра Новикова, такая киста встречается редко, развивается с детского возраста и предотвратить ее нельзя.

После операции пациент почти сразу пришел в себя. Обошлось без парезов и параличей.

Ранее врачи Республиканского онкоцентра Дагестана удалили у пациентки опухоль матки массой более 10 килограммов.