Врачи Люберецкой больницы спасли 43-летнего мужчину с тяжелой бактериальной инфекцией. Изначально пациента доставили в медучреждение с подозрением на инсульт: он утратил способность говорить, не понимал окружающих и не ориентировался в пространстве, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Обследование выявило пансинусит — воспаление всех придаточных пазух носа. Кроме того, в спинномозговой жидкости пациента обнаружили высокую концентрацию болезнетворных бактерий. Мужчине потребовалась экстренная операция.

«Ситуацию осложняло наличие титановой пластины в лобной области, установленной пациенту после черепно-мозговой травмы несколько лет назад. Это требовало особой осторожности при проведении вмешательства», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Люберецкой больницы Дмитрий Арутюнов.

Из-за устойчивости бактерий ко многим антибиотикам к лечению подключились клинические фармакологи, которые подобрали индивидуальную схему терапии.

Через неделю мужчина вышел из комы и смог назвать свое имя, что позволило медикам установить его личность и найти родственников. Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно и уже выписан из больницы под амбулаторное наблюдение.