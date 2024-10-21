Врач Мкртчян: сетка-эндопротез является наиболее эффективным способом борьбы со стрессовым недержанием мочи

Врач-уролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Карен Мкртчян в разговоре с РИАМО назвал наиболее эффективный метод борьбы со стрессовым недержанием мочи. По его словам, обычно таким патентам устанавливают специальную сетку-эндопротез.

Как уточнил специалист, недержанием мочи страдает примерно каждая третья женщина старше 50 лет. Непроизвольное выделение мочи обычно случается при нагрузке, во время кашля или чихания, а также при смехе.

В отличие от медикаментозного решения, которое не дает должного результата, регулируемый субуретральный слинг позволяет точно настроить натяжение материала, что обеспечивает до 98% эффективности, сказал уролог.