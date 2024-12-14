«Не помогает». На Западе рассказали правду об ударах ВСУ по России
Аналитик Меркурис: удары ВСУ по России ATACMS не имеют военного значения
Очередной удар Украины по территории России ракетами ATACMS не имеет никакого военного значения. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.
«Еще один запуск очень дорогих ракет, ничего не дающий с практической точки зрения. <…> Постоянное желание пересечь красные линии России не помогает Украине», — отметил специалист.
Он добавил, что ВСУ не имеют успеха и теряют территории по всей линии фронта. Удары ATACMS не имеют никакой военной логики, единственная цель — вызвать у России реакцию. Но РФ некуда спешить, их «график» не зависит от избрания нового президента в США, подчеркнул Меркурис.
Запад со своей военной помощью не смог повлиять на перелом ситуации на Украине, заявил ранее аналитик. Коллапса в конфликте не избежать.