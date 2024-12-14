Очередной удар Украины по территории России ракетами ATACMS не имеет никакого военного значения. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran .

«Еще один запуск очень дорогих ракет, ничего не дающий с практической точки зрения. <…> Постоянное желание пересечь красные линии России не помогает Украине», — отметил специалист.

Он добавил, что ВСУ не имеют успеха и теряют территории по всей линии фронта. Удары ATACMS не имеют никакой военной логики, единственная цель — вызвать у России реакцию. Но РФ некуда спешить, их «график» не зависит от избрания нового президента в США, подчеркнул Меркурис.

Запад со своей военной помощью не смог повлиять на перелом ситуации на Украине, заявил ранее аналитик. Коллапса в конфликте не избежать.