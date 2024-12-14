Обломки сбитого БПЛА упали на частный дом на Кубани

Кондратьев: в Краснодарском крае сбили несколько дронов, один БПЛА рухнул на дом

В нескольких районах Краснодарского края силы ПВО уничтожили украинские беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«В нескольких муниципалитетах края этой ночью уничтожили беспилотники, киевский режим снова пытался атаковать гражданские объекты Кубани», — написал Кондратьев.

По его словам, обломки одного сбитого дрона упали на частный дом в станице Марьянской, при этом разбились окна. Также пострадали хозяйственные посторойки на территории участка. Никто из жителей дома не пострадал. На месте падения работают экстренные службы.

Кондратьев поручил главе Красноармейского района помочь жителям в восстановлении поврежденных строений.

Ранее этой же ночью жители Орла сообщили о мощных взрывах над городом. Предварительно, украинские БПЛА пытались атаковать расположенную неподалеку от города нефтебазу. Власти города пока не сделали официальных заявлений.