Пенсионный возраст повысили в Чехии
Президент Чехии Павел увеличил пенсионный возраст до 67 лет
Президент Чехии Петр Павел утвердил пенсионную реформу, по которой возраст ухода на пенсию будет постепенно повышаться до 67 лет. Об этом сообщило издание České noviny.
«Подписанная президентом пенсионная реформа <…> предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста на два года — до 67 лет, а также сокращение размеров вновь назначаемых пенсий», — сообщило издание.
Реформа вызвала ожесточенные споры в парламенте, оппозиция пыталась провалить реформу. Правительство аргументировало это тем, что нынешняя пенсионная система в будущем не будет работать из-за недостатка средств. Минимальный размер пенсии составит 20% от средней заработной платы.
В Китае пенсионный возраст повысили из-за роста продолжительности жизни и сокращения работающего населения. Реформа продлится 15 лет. Утвержденный план предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин до 63 лет, для женщин до 55 и 58 лет.