Пенсионный возраст повысили в Чехии

Президент Чехии Петр Павел утвердил пенсионную реформу, по которой возраст ухода на пенсию будет постепенно повышаться до 67 лет. Об этом сообщило издание České noviny .

«Подписанная президентом пенсионная реформа <…> предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста на два года — до 67 лет, а также сокращение размеров вновь назначаемых пенсий», — сообщило издание.

Реформа вызвала ожесточенные споры в парламенте, оппозиция пыталась провалить реформу. Правительство аргументировало это тем, что нынешняя пенсионная система в будущем не будет работать из-за недостатка средств. Минимальный размер пенсии составит 20% от средней заработной платы.

В Китае пенсионный возраст повысили из-за роста продолжительности жизни и сокращения работающего населения. Реформа продлится 15 лет. Утвержденный план предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин до 63 лет, для женщин до 55 и 58 лет.