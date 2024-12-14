Европейская страна предоставила гражданство президенту Аргентины

Милей ранее говорил, что он на 75% итальянец. У президента Аргентины действительно итальянские корни — одна из его бабушек ведет свой род из Калабрии.

Il Messaggero пишет, что новость о гражданстве Милея вызвала гневную реакцию некоторых политиков. Свое недовольство в социальных сетях высказали и многие итальянцы. Они отметили, что аргентинскому президенту «выдали гражданство просто так», в то время как детям мигрантов, родившимся в Италии, его получить «почти невозможно».

Законы Италии о гражданстве основаны на кровных связях. Это значит, что даже дальние потомки итальянца могут получить итальянский паспорт. Требования к иностранцам, родившимся в Италии или мигрировавшим в эту страну, намного жестче.

Милей прилетел в Рим на встречу с с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Он также планирует принять участие в ежегодном фестивале ее партии «Братья Италии».

Ранее с президентом Аргентины встретился Дональд Трамп.