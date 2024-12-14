Жители Орла сообщили о сильных взрывах над городом. Об этом написал Telegram-канал Shot.
Очевидцы рассказали изданию, что слышали несколько взрывов. Первый из них произошел примерно в 00:30. До этого в одном из районов города фиксировался характерный для беспилотников звук.
Предварительно, украинские БПЛА пытались атаковать расположенную неподалеку от города нефтебазу. Жители Орла отметили, что никаких пожаров в этом районе не видели.
Официальные власти информацию о взрывах в Орле пока не подтверждали.
Ранее четыре бойца караула пострадали от атаки беспилотника в Грозном.
Жители Орла сообщили о мощных взрывах в небе
«Не помогает». На Западе рассказали правду об ударах ВСУ по России
Т-Банк уточнил сообщения по проблемам с картами Visa и Mastercard
«Военной медицины у нас нет». Боец раскритиковал онлайн-курсы медпомощи
СМИ сообщили о приказах Асада по российским военным базам в Сирии
Умер самый возрастной альпинист России Валентин Божуков
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте