Врач Кашух назвала хурму витаминной бомбой осени

Осенью организм особенно нуждается в витаминах, и в это время года стоит обратить внимание на хурму. Об этом Life рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она объяснила, что в хурме содержится огромное количество полезных микроэлементов и витаминов, необходимых для организма. В частности, речь идет о витаминах C, P и B, а также калии и магнии. Они положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы организма.

Кроме того, хурма способствует укреплению иммунитета в целом, а содержащийся в ней каротин также положительно действует на зрение. Наконец, фрукт богат клетчаткой, которая улучшает пищеварение.