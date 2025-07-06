Выставка «Герои Z.O.V.» открылась в галерее искусств в Мытищах

В Мытищинской галерее искусств открылась выставка «Герои Z.O.V.», посвященная российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Этот проект был создан летом 2022 года активистами патриотического объединения «Российский корпус пожарных и спасателей».

На выставке представлено 40 уникальных портретов, выполненных углем — материалом, который быстро впитывается в бумагу, что требует оперативной работы художников. Некоторые картины были созданы прямо в зоне боевых действий.

Директор галереи Марина Домникова подчеркнула, что несмотря на монохромность работ, они передают глубокие эмоции и искренность взглядов героев, позволяя зрителям прочувствовать их внутреннее состояние.

Авторами первых портретов стали действующие военнослужащие Российской армии, среди которых Евгений Ташкаев, проходивший службу по призыву, и контрактница Марина Арбузова.

По словам Марины Домниковой, главная задача выставки — поддержать доблестных защитников Родины и воспитать патриотизм у молодежи. Проект приурочен к Году защитника Отечества и отражает веру и любовь к стране, которую несут в себе герои портретов.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 3 августа.