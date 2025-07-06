Художник попал в психбольницу за желание встречи с Путиным

В Москве после неудачной попытки попасть к президенту России Владимиру Путину госпитализировали художника. Мужчина вел себя неадекватно на Красной площади, сообщил Mk.ru.
Поздно вечером 4 июля 37-летний мужчина привлек внимание прохожих. Он требовал встречи с Путиным, говорил странные фразы и вел себя агрессивно. Служба охраны вызвала неотложку, хулигана увезли в психиатрическую больницу.
Выяснилось, что задержанный являлся известным пейзажистом, его работы выставлялись в Центральном доме художника. Из-за тяжелой болезни он перестал писать картины.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали напавшего на журналистов солиста Мариинского театра Григора Вернера, сообщили «Известия». На просьбу дать интервью он закричал и разбил стекло машины. Суд отправил его на принудительное лечение.
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