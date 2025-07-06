Встреча с президентом России Владимиром Путиным необходима лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, чтобы лишний раз появиться в публичном поле и подтвердить в глазах общественности легитимность своей власти. Об этом в интервью «Первому Севастопольскому» сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«Потому что ему нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — сказала она.

Кроме того, по мнению Захаровой, Зеленский стремится напомнить о себе Западу, потому что боится забвения и пренебрежения. Представителя МИД удивило, что президент выступает на любых площадках, дает много онлайн-интервью и в целом не отходит от микрофона.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский уличил Зеленского в манипулировании переговорами, сообщил RT. Он предупредил, что президент пригрозит непредсказуемыми последствиями за отказ от встречи.