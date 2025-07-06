Танцовщица из Мытищ завоевала золото на международном фестивале

В начале июня в городе Поморие, расположенном на побережье Болгарии, прошел престижный международный фестиваль «Корабль искусств», собравший сотни талантливых исполнителей со всего мира. Особое внимание жюри и зрителей привлекла юная танцовщица из Мытищ — Ясмина Симко, ученица школы № 14, которая представила на суд профессионалов и публики яркое и выразительное исполнение монгольского танца «Чаша жизни».

Среди более чем 250 конкурсных номеров из разных стран, выступление Ясмины выделялось своей глубиной, техникой и эмоциональностью. Жюри единогласно присудило ей золотую медаль, отметив не только высокий уровень мастерства, но и искренность артистического воплощения. Кроме того, Ясмина получила специальный приз фестиваля — дополнительное признание ее таланта и усердия.

Особым достижением стало попадание ее танца в пятерку лучших номеров, которые были отобраны для участия в финальном гала-концерте фестиваля. Это событие стало кульминацией конкурса и предоставило Ясмине возможность выступить на одной сцене с ведущими артистами из разных стран.

Успех Ясмины Симко — не только личная победа, но и гордость школы № 14 и всего города Мытищи. Его можно считать ярким свидетельством упорного труда, талантливого педагогического коллектива и поддержки семьи, благодаря которым юная танцовщица смогла достичь таких впечатляющих результатов на международной арене.