В «Южуралзолото» опровергли задержание Струкова

Президент «Южуралзолота» Константин Струков находится на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель компании.

«Выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось», — отметил он.

Ранее «Коммерсант» сообщил о задержании зампреда Челябинского заксобрания. Сотрудники ФСБ провели арест, когда он пытался покинуть страну на личном бизнес-джете Bombardier. Депутат якобы попытался улететь из Челябинска в Турцию, несмотря на судебный запрет.

Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с иском, требуя национализировать акции всех компаний, принадлежащих Струкову и членам его семьи. По данным ведомства, он стал владельцем акций незаконно, а затем переоформил их на своих доверенных лиц.