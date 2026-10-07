Врач Гаврикин назвал группы риска по остеопорозу

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин рекомендовал проверять плотность костей женщинам после 65 лет и мужчинам старше 70 лет. Более молодым женщинам обследование нужно при наличии факторов риска, сообщает Свободная пресса .

Остеопороз — снижение плотности костной ткани, из-за которого кости становятся хрупкими. Гаврикин пояснил, что у женщин до 50 лет плотность костей снижается медленно, а после менопаузы процесс ускоряется из-за падения уровня эстрогена. У мужчин риск растет после 50 лет, но заболевание развивается позже.

К факторам риска врач отнес раннюю менопаузу, перелом после 50 лет, курение, низкий вес, случаи перелома бедра в семье и длительный прием стероидов. Для диагностики используют DXA-сканирование — денситометрию.

Гаврикин отметил, что пациенты часто задумываются о здоровье костей только после перелома, хотя профилактику нужно начинать заранее. Он посоветовал сдать анализ на витамин D и оценить рацион. Кальций из пищи предпочтительнее таблеток.

Врач также рекомендовал силовые упражнения и ходьбу, отказ от курения и ограничение алкоголя. Людям старше 50 лет с факторами риска он посоветовал обсудить с врачом денситометрию.