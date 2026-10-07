360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач Гаврикин назвал группы риска по остеопорозу

    Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин рекомендовал проверять плотность костей женщинам после 65 лет и мужчинам старше 70 лет. Более молодым женщинам обследование нужно при наличии факторов риска, сообщает Свободная пресса.

    Остеопороз — снижение плотности костной ткани, из-за которого кости становятся хрупкими. Гаврикин пояснил, что у женщин до 50 лет плотность костей снижается медленно, а после менопаузы процесс ускоряется из-за падения уровня эстрогена. У мужчин риск растет после 50 лет, но заболевание развивается позже.

    К факторам риска врач отнес раннюю менопаузу, перелом после 50 лет, курение, низкий вес, случаи перелома бедра в семье и длительный прием стероидов. Для диагностики используют DXA-сканирование — денситометрию.

    Гаврикин отметил, что пациенты часто задумываются о здоровье костей только после перелома, хотя профилактику нужно начинать заранее. Он посоветовал сдать анализ на витамин D и оценить рацион. Кальций из пищи предпочтительнее таблеток.

    Врач также рекомендовал силовые упражнения и ходьбу, отказ от курения и ограничение алкоголя. Людям старше 50 лет с факторами риска он посоветовал обсудить с врачом денситометрию.

    Читайте также

    «Хочу именно его»: попытки предложить замену отечественным препаратам породили флешмоб в соцсетях

    Пик активности клещей в России продлился из-за аномально теплой осени

    Врач раскрыл вред дневного сна для здоровья

    CHROMORANGE / Bilderbox

    Как не потерять мужскую силу. Чек-лист от уролога

    The man is undergoing an examination.

    Раскрыт вред от привычки грызть семечки

    «Может протекать незаметно». Врач назвала главные признаки дефицита калия

    Изображение создано при помощи нейросети

    Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы станет доступна пациентам в октябре

    Песков призвал не верить слухам о «чуме» в Иркутской области

    В России зарегистрировали препарат для лечения рака молочной железы

    Врач объяснила причины «тумана в голове» у молодых

    Дагестанские врачи совершили невозможное: мужчину спасли после 11 остановок сердца

    В Минздраве заявили о пандемии диабета