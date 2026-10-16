Стоматолог Серегина объяснила, нужно ли ежедневно пользоваться ополаскивателем для рта

Для здоровья зубов достаточно чистить их два раза в день пастой и очищать межзубные промежутки. Об этом Life.ru рассказала стоматолог-терапевт Ирина Серегина.

Как пояснил MK.RU, ополаскиватель не обязателен для всех, но при правильном подборе полезен. При риске кариеса или сухости во рту рекомендуются средства с фтором. Антисептики снижают налет, но не заменяют чистку зубов.

Хлоргексидин можно использовать только коротким курсом, иначе зубы потемнеют. Спиртовые ополаскиватели могут вызывать жжение. Полоскать рот лучше после еды, а не сразу после чистки зубов, чтобы не смыть фтор из пасты.