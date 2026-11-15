Терапевт Матвеева рассказала, как снизить риск диабета при преддиабете

Главный терапевт Пензенской области Елена Матвеева объяснила, как вернуть сахар в норму при преддиабете. Помочь могут изменения питания, движение и полноценный сон, сообщает «Пенза-Пресс» .

Преддиабет может годами протекать незаметно, но уже повреждать сердце и сосуды. При этом состояние обратимо.

Матвеева посоветовала сдать кровь на глюкозу натощак при наличии хотя бы одного фактора риска: возраста старше 45 лет, диабета у близких родственников, низкой активности, талии более 80 см у женщин и 94 см у мужчин. Среди других факторов — гестационный диабет, рождение крупного плода, нарушения липидного обмена и синдром поликистозных яичников.

Половину тарелки врач рекомендовала заполнять некрахмалистыми овощами, четверть — белком, остальное — сложными углеводами. Важно избегать скрытого сахара и читать состав продуктов.

Физическая активность помогает снизить инсулинорезистентность. Недосып менее 6–7 часов и стресс, напротив, способствуют повышению глюкозы. Полезны прогулки, дыхательные упражнения и расслабление.

При преддиабете также важно проверить холестерин и его фракции, сделать ЭКГ и поддерживать давление стабильно ниже 130/80 мм рт. ст.