360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Терапевт Матвеева рассказала, как снизить риск диабета при преддиабете

    Терапевт Матвеева: снижение веса на 5–7% уменьшает риск диабета на 58%

    Главный терапевт Пензенской области Елена Матвеева объяснила, как вернуть сахар в норму при преддиабете. Помочь могут изменения питания, движение и полноценный сон, сообщает «Пенза-Пресс».

    Преддиабет может годами протекать незаметно, но уже повреждать сердце и сосуды. При этом состояние обратимо.

    Матвеева посоветовала сдать кровь на глюкозу натощак при наличии хотя бы одного фактора риска: возраста старше 45 лет, диабета у близких родственников, низкой активности, талии более 80 см у женщин и 94 см у мужчин. Среди других факторов — гестационный диабет, рождение крупного плода, нарушения липидного обмена и синдром поликистозных яичников.

    Половину тарелки врач рекомендовала заполнять некрахмалистыми овощами, четверть — белком, остальное — сложными углеводами. Важно избегать скрытого сахара и читать состав продуктов.

    Физическая активность помогает снизить инсулинорезистентность. Недосып менее 6–7 часов и стресс, напротив, способствуют повышению глюкозы. Полезны прогулки, дыхательные упражнения и расслабление.

    При преддиабете также важно проверить холестерин и его фракции, сделать ЭКГ и поддерживать давление стабильно ниже 130/80 мм рт. ст.

    Читайте также

    Онколог назвал два условия для возможной передачи рака между людьми

    Россиянам назвали способ «откатить» старение организма

    Вейперам рассказали, как звучат их поврежденные легкие

    Россиянам рассказали, зачем прививаться от гриппа в декабре

    «Вейпы — абсолютный яд»: Онищенко высказался за запрет электронных сигарет

    В МГУ одному из студентов диагностировали корь

    Московские врачи призвали не пропагандировать позднее материнство

    Офтальмолог предупредила о риске конъюнктивита из-за подводки для глаз

    Gemini

    Назван один из главных рисков для долголетия

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Минздрав предложил разрешить врачам дистанционно наблюдать диабетиков

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В России за неделю выявили более 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

    Паразит на четверть века: инфекционист назвала последствия описторхоза