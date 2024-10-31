Стоматолог Кузина: профилактика кариеса у детей должна начинаться с дородового этапа

Врач-стоматолог Екатерина Кузина в беседе с изданием РИАМО рассказала, что профилактика кариеса у детей должна начинаться с дородового этапа. Как пояснила специалист, этот этап включает в себя полное обследование и устранение возможных очагов инфекции у мамы.

СМИ уточнило, что важно не только то, как часто будущая мама проходит обследование у стоматолога, но и как она питается и принимает ли витамины. Кузина добавила, что профилактику кариеса у родившегося ребенка необходимо начинать с появлением первого зуба.

Детей с самого раннего возраста рекомендуется приучать к ежедневной двухразовой гигиене. Для чистки зубов малыш может использовать обычную зубную щетку. Стоматолог пояснила, что регулярное посещение врача должно войти в привычку с самого детства.