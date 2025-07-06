Жителям Мытищ напомнили о новых требованиях к школьной форме

Жителям Мытищ напомнили, что с 1 июля в России вступил в силу новый государственный стандарт на школьную форму. Документ, размещенный на официальном портале Росстандарта, устанавливает четкие нормы по внешнему виду и характеристикам одежды для школьников.

В соответствии с новым стандартом, школьная форма должна иметь светский характер и обеспечивать удобство и эстетичность как во время учебы, так и при активных движениях.

Стандарт запрещает использование символики, связанной с асоциальными молодежными группами, а также любые элементы, пропагандирующие противоправное поведение. Вместе с тем допускается и приветствуется применение патриотических символов.

Новые правила распространяются на одежду учащихся всех ступеней общего образования — от начальной до средней школы. При этом спортивная форма и обувь не подпадают под действие данного стандарта.