Стоматолог Корякин отметил, что раннее удаление молочных зубов может нарушить прикус

Стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог Артем Корякин предупредил, что отказ от лечения молочных зубов у детей может привести к нарушениям прикуса и проблемам с постоянными зубами. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru» .

Врач объяснил, что молочные зубы удерживают место для постоянных и направляют их рост. Если удалить больной зуб слишком рано, соседние единицы могут сместиться, пишет RT.

По словам Корякина, бактерии и воспаление способны перейти на зачатки постоянных зубов, вызвав гипоплазию эмали. Невылеченный кариес также грозит пульпитом, периодонтитом и флюсом. Своевременное лечение позволяет сохранить молочный зуб до его естественной смены.

Ранее стоматолог Павел Лысенков отмечал, что арбуз и дыня содержат природные сахара, поэтому не являются полностью безопасными для зубов.