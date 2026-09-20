Пластический хирург спас в самолете военного с приступом панкреатита

Хирург из Чебоксар Жамбулат Байханов спас участника СВО, которому стало плохо на рейсе из Южно-Сахалинска в Москву. Об этом сообщил телеграм-канал 360Tube .

Военнослужащему стало плохо в самолете через несколько часов после вылета, его скрутила сильная боль в животе. Экипаж объявил, что нужен медик.

Помимо Байханова откликнулись еще двое медработников — стоматолог и медицинская сестра. Осмотрев мужчину, они заподозрили острый панкреатит.

У больного оказалось повышенное давление 220 на 120. Ему дали спазмолитики и другие препараты, но состояние оставалось тяжелым. Командир принял решение посадить самолет в Красноярске. Здесь больного уже ждала скорая помощь, которая отвезла его в больницу.

Байханов специализируется на пластической хирургии, практикует в Чебоксарах.

Ранее на борту самолета Красноярск — Новый Уренгой пассажирка родила ребенка. Малыш появился на свет через несколько минут после приземления.