Стоматолог рассказал, как вылечить кариес на ранней стадии без бормашины

Предотвратить развитие кариеса на ранней стадии можно, однако «этот момент надо выловить». Об этом в беседе с 360.ru рассказала стоматолог ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.

Врач отметила, что существует процедура, которая может предотвратить развитие кариеса на ранней стадии — без сверления и других сложных процедур. Сложность в том, по словам стоматолога, что «этот момент надо быстро выловить».

«Можно, например, фторлаком покрывать зубы во избежание данной ситуации. Это пигментация, белое пятно, которое в дальнейшем приводит к разрушению эмали, к появлению кариеса», — рассказала врач.

Вторая сложность — финансовый вопрос. Несмотря на то, что «процедура копеечная», многие пациенты воспринимают предложение ее провести как «развод на деньги». Пациент не видит кариеса, то есть дырки, поэтому не доверяет диагнозу врача, который видит пигментацию — начальную стадию кариеса.

«И эту начальную стадию кариеса можно предотвратить. Но многие пациенты к этому относятся так, будто их разводят дополнительно на деньги», — отметила Балакирева.

Ранее химик-технолог в стоматологическом производстве развеяла миф о трехминутной чистке зубов.