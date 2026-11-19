Невролог Исмаилов: холод в ногах может указывать на сахарный диабет

Ощущение холода в ногах и стопах может указывать на атеросклеротическое поражение сосудов, полинейропатию, сахарный диабет и нехватку витамина B12. Об этом заявил невролог Али Исмаилов в беседе с Lenta.ru .

«При атеросклеротическом поражении сосудов нижних конечностей человек может замечать не только холод в стопах, но и боли в икрах при ходьбе, которые проходят после остановки», — объяснил он.

По его словам, впоследствии возможны изменения оттенка кожи, облысение голеней, медленно заживающие раны и язвы. При полинейропатии у человека могут возникать ощущения холода, жжения или покалывания в стопах, хотя на ощупь кожа остается обычной температуры.

Еще одной причиной холода в ногах врач назвал синдром Рейно — при нем мелкие сосуды сильно спазмируются в ответ на холод или напряжение, пальцы ног могут становиться белыми или синими, а когда кровоток восстанавливается — краснеть.

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