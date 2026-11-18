Хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) можно выявить еще до появления заметных изменений на рентгеновских снимках. Как рассказал 360.ru врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, для диагностики используют спирометрию — исследование функции внешнего дыхания.

Во время процедуры пациент делает глубокий вдох, после чего максимально быстро выдыхает воздух в специальный прибор. Это позволяет оценить объем выдыхаемого воздуха и скорость выдоха, чтобы определить, насколько нарушена проходимость бронхов.

«Исследование позволяет выявить ХОБЛ на ранних стадиях, когда еще можно замедлить течение заболевания и сохранить здоровую и полноценную жизнь», — заявил Овечкин.

Главным условием пульмонолог назвал полный отказ от курения и устранение других вредных факторов, в том числе производственной пыли, химических веществ и загрязненного воздуха.

Пациентам с выраженными симптомами также назначают бронхорасширяющие препараты. Они облегчают дыхание, уменьшают одышку и помогают сохранять физическую активность.

«Эти препараты улучшают качество жизни, позволяют человеку даже со второй стадией заболевания оставаться активным», — отметил врач.

Врач подчеркнул, что полностью вылечить ХОБЛ невозможно. Заболевание вызывает необратимые изменения легочной ткани, поэтому ранняя диагностика позволит вовремя остановить постепенное разрушение легких.

О том, почему в России диагноз ХОБЛ все чаще стали ставить молодым людям, которые никогда не курили, какие признаки заболевания должны подтолкнуть человека пойти к врачу и какие еще факторы прогрессируют неизлечимое поражение легких — в материале 360.ru.