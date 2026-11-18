Пульмонолог Овечкин: пациенты с ХОБЛ не замечают изменений в здоровье

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) опасна тем, что развивается постепенно, а ее симптомы часто принимают за кашель или бронхит. Об этом 360.ru рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Он подчеркнул, что заболевание развивается медленно под воздействием факторов, раздражающих легкие, главным из которых остается курение.

«Требуется хотя бы 10 лет воздействия неблагоприятных факторов, например курения сигарет, для того чтобы болезнь начала развиваться. Потом необходимо время, чтобы она дальше прогрессировала», — объяснил Овечкин.

По словам пульмонолога, одним из первых проявлений ХОБЛ становится утренний кашель с небольшим количеством мокроты. На ранних стадиях человек часто не замечает серьезных изменений в самочувствии.

«Процесс перехода в ХОБЛ, как правило, незаметный. На первой стадии человек может не замечать каких-то изменений», — подчеркнул врач.

Позднее появляется одышка при привычных физических нагрузках. Например, человеку становится трудно подниматься по лестнице, хотя раньше он делал это без усилий.

Овечкин отметил, что многие списывают снижение выносливости на возраст или усталость. Однако появление одышки и ухудшение переносимости физических нагрузок — повод обратиться к пульмонологу и проверить функцию легких.

Российские врачи в последние годы стали ставить диагноз ХОБЛ молодым людям, которым еще не исполнилось 40 лет. При этом некоторые из пациентов никогда не держали в руках сигарет. Почему болезнь переключилась на молодых, какие факторы ее провоцируют и как замедлить разрушение легких — в материале 360.ru.