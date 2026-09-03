Психолог Наумова посоветовала перестать считать отдых наградой за хорошее поведение

Психолог Любовь Наумова в интервью радио Sputnik рассказала, почему некоторые люди не чувствуют себя отдохнувшими после отпуска.

По словам эксперта, смена места не всегда помогает переключиться и восстановить силы. Многие продолжают мысленно находиться на работе, проверяя почту и общаясь с коллегами. Даже на пляже человек может оставаться в состоянии внутренней готовности к рабочим вызовам.

Наумова отметила, что двух недель отпуска может быть недостаточно, если человек жил в хроническом истощении весь год. Она подчеркнула, что отдых должен быть регулярным, а не раз в году.

«Невозможно долго спать по пять часов, работать без выходных, находиться в постоянном напряжении, а потом рассчитывать, что семь дней у моря полностью восстановят организм», — считает психолог.

Еще одна причина — чувство стыда за то, что человек ничего не делает. Мы привыкли оценивать день по количеству выполненных задач, и отдых может восприниматься как слабость или лень. Однако физиологически отдых так же необходим, как сон и еда.

Чтобы научиться отдыхать, психолог рекомендует перестать считать отдых наградой за хорошее поведение. Также важно понять, какой отдых восстанавливает именно вас.

«Хотя бы небольшой кусочек каждого дня должен существовать без пользы», — заключила Любовь Наумова.