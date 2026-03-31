Психолог Орехова предупредила, что чрезмерный контроль за сотрудниками может привести к снижению их продуктивности

Психолог Милана Орехова сообщила NEWS.ru , что постоянный контроль за сотрудниками может привести к снижению их производительности. По ее мнению, работники под давлением начинают испытывать стресс.

В современном бизнесе все больше работодателей используют различные инструменты для контроля сотрудников: тайм-трекеры, скриншоты экрана, регулярные видеосовещания. Считается, что такие меры повышают эффективность работы. Однако на практике они могут иметь обратный эффект.

Орехова считает, что для повышения продуктивности важно создавать атмосферу доверия и ответственности. По словам эксперта, ощущение внешнего давления убивает внутреннюю мотивацию. При потере автономии сотрудники становятся менее вовлеченными и начинают формально относиться к выполнению задач.

Психолог отметила, что под сильным давлением со стороны руководства сотрудники могут начать саботировать работу. Это не проявление лени, а естественная реакция психики на чрезмерный контроль.

По данным исследований, постоянное наблюдение усиливает тревожность и снижает когнитивную гибкость, что приводит к ухудшению качества решений и потере желания проявлять инициативу.