Психолог Кольцова рассказала, что лень полезна, если она запланирована заранее

Согласно данным опроса, 70 процентов россиян считают себя лентяями. Большинство опрошенных признались, что любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. Психолог Екатерина Кольцова прокомментировала это явление в беседе с Авторадио , подчеркнув важность баланса между трудоголизмом и отдыхом.

По ее мнению, лень полезна, если она запланирована заранее — будь то час, день или неделя в расписании для полного ничегонеделания. Это позволяет психике расслабиться, восстановить силы и снять стресс. Однако эксперт предостерегла: если нежелание работать вытесняет рабочие планы, а амбициозные цели постоянно переносятся на потом, это может сигнализировать об отсутствии мотивации, физическом истощении или выгорании. В таких случаях специалист рекомендует обратиться к врачу.

При этом, согласно тем же опросам, 27 процентов россиян все же считают себя трудолюбивыми людьми и стараются всегда оставаться продуктивными.