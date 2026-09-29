Гастроэнтеролог Глушко рассказала о причинах развития колоректальных полипов

О причинах развития колоректальных полипов, их симптомах и методах лечения рассказала гастроэнтеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Ольга Глушко, сообщила «Вечерняя Москва» .

Единая причина полипов не установлена, но риск выше у мужчин, пожилых людей и при наследственных синдромах. Также влияют хроническое воспаление, диабет, ожирение, алкоголь и дефицит клетчатки.

Полипы часто растут бессимптомно годами. Косвенные признаки: кровь или слизь в стуле, упадок сил, изменение стула. Выраженность зависит от размера и расположения.

При подозрении терапевт направляет на колоноскопию. Любой найденный полип по регламенту удаляют или берут на биопсию. При множественных новообразованиях проводят резекцию кишки.