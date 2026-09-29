Россиянам перечислили семь неочевидных симптомов для обращения к оториноларингологу

Врач-оториноларинголог Егор Чекурда отметил, что тяжесть в голове и головные боли могут указывать на хронический синусит. Локализация боли важна: лоб говорит о фронтите или остеоме, а затылок — о сфеноидите. При шуме в ушах нужно срочно к врачу: писк вечером может быть признаком тугоухости, а шум пульса — новообразований.

Коллега Чекурды, кандидат меднаук Антон Курусь, добавил, что запах изо рта (халитоз) может быть вызван не только плохой гигиеной, но и микрофлорой на корне языка, требующей санации, либо проблемами в носу. Храп возникает из-за вибрации тканей при сужении дыхательных путей, что грозит апноэ. Изменение тембра голоса и утомляемость говорят о патологии гортани или щитовидной железы, что требует эндоскопии. Если один глаз выглядит больше другого, это может быть «синдром молчащего синуса». Ком в горле часто связан с рефлюксом из пищевода или желудка.