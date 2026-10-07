Офтальмолог Шилова рассказала, как школьникам сохранить зрение

Перерывы каждые 30–40 минут занятий и ежедневные прогулки не менее двух часов помогут сохранить зрение школьника. Такие рекомендации дала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова, сообщает Москва 24 .

В учебный период глаза ребенка испытывают повышенную нагрузку. Шилова посоветовала родителям следить за ее распределением и регулярным отдыхом.

При чтении и выполнении домашних заданий расстояние от глаз до книги или тетради должно составлять примерно 30–40 сантиметров. Монитор лучше поставить на расстоянии вытянутой руки. Чтение лежа, в транспорте и использование гаджетов в темноте усиливают напряжение и усталость глаз.

Шилова объяснила, что естественный дневной свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке и помогает предотвратить развитие и прогрессирование близорукости.

При подозрении на близорукость ребенку необходим полноценный осмотр офтальмолога, а не покупка очков после быстрой проверки в оптике. У детей рефракция может меняться. Врач также оценит длину глаза и динамику изменений.

Эксперт напомнила, что дети не всегда замечают ухудшение зрения и редко могут точно описать ощущения. Отсутствие жалоб не означает, что ребенок видит хорошо.