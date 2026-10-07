Косметолог Анчикова назвала безопасные для волос материалы зимних шапок

Косметолог Екатерина Анчикова посоветовала выбирать зимние шапки из мягкой шерсти, кашемира или хлопка с добавлением шерсти. Эти ткани сохраняют тепло без чрезмерного перегрева, сообщает «Абзац» .

Анчикова объяснила, что плотная синтетика плохо пропускает воздух. Длительное ношение такой шапки усиливает потоотделение и повышает влажность кожи головы, создавая условия для раздражения и микозно-грибкового дерматита. Риск зависит не только от ткани, но и от плотности изделия, температуры и времени ношения.

Грубая шерсть и шероховатая синтетика при постоянном трении могут усиливать ломкость волос. Особенно уязвимы хрупкие, осветленные, сухие и поврежденные волосы. Для них врач рекомендовала модели с мягкой внутренней поверхностью или гладкой подкладкой, пишет kp.ru.

Косметолог также посоветовала учитывать посадку: тесная шапка давит на кожу головы, может усиливать головную боль и вызывать ощущение стянутости. Чрезмерно свободные модели она тоже не рекомендовала.