Пожилым людям особенно необходимо иметь при себе медицинский «тревожный чемоданчик», чтобы нужные лекарства были под рукой даже на улице. Какие препараты положить в такую аптечку, 360.ru рассказал врач-кардиолог Денис Прокофьев.

В «тревожный чемоданчик» для улицы специалист рекомендовал включить препараты для купирования гипертонического криза и боли в области сердца.

«В первую очередь препараты для купирования гипертонического криза — каптоприл и моксонидин. Обязательно жидкая форма нитроглицерина, которая будет справляться с болью в области сердца и улучшать прогноз, даже если это симптом инфаркта, и сохранять жизнь», — подчеркнул врач.

Подробно о содержании медицинского «тревожного чемоданчика» для дома и улицы читайте в нашем материале.