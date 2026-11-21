Количество повторных инфарктов миокарда в России сократилось почти на 40%. Такой результат озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова привело РИА «Новости» .

Глава Минздрава связал результат с программой лекарственного обеспечения пациентов с риском сердечно-сосудистых осложнений.

«На сегодняшний день более 3,5 миллиона пациентов с болезнями системы кровообращения высокого риска обеспечили бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях. Результат работы подтверждается снижением повторных инфарктов миокарда почти на 40%», — рассказал он.

Мурашко также сообщил о развитии кардиологической инфраструктуры. Сейчас в России работают 846 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

Благодаря расширению сети число ангиопластик коронарных артерий выросло на 55%, а больничная летальность от инфаркта за семь лет снизилась более чем на 27%.

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