Нижегородская область получит 541,9 млн рублей на обеспечение лекарствами людей с высоким риском инфарктов, инсультов и других осложнений. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства РФ, пишет pravda-nn.ru .

Правительство выделило 11 регионам более 123,7 млн рублей на дополнительные лекарства для людей из группы риска. Это самый крупный объем финансирования среди всех субъектов, включенных в документ. Всего в 2026 году на препараты для граждан из группы риска направят свыше 11 млрд рублей.

Еще более 600 млн рублей будет направлено на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, что позволит обеспечить медикаментами более 42 тыс. россиян на диспансерном наблюдении.