24 ноября 2026 13:55 Медицинский «тревожный чемоданчик»: для кого обязателен и что в нем должно быть Фото: 360.ru Эксклюзив

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У пожилых людей состояние здоровья может измениться неожиданно, а повышение давления, головокружение, падение или обострение болезни грозит серьезными последствиями. Поэтому важно иметь при себе медицинский «тревожный чемоданчик», и это касается не только пенсионеров. Какие препараты и документы собрать в экстренную аптечку, разбирался 360.ru.

Какие препараты должны быть в «тревожном чемоданчике» для улицы «Тревожный чемоданчик» должен быть не только у людей старшей возрастной группы, но и у каждого, кто думает о своем здоровье и близких: на работе, дома, в машине и в сумке, подчеркнул в беседе с 360.ru врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. «Лекарственные препараты, которые должны сопровождать человека абсолютно всегда: в первую очередь препараты для купирования гипертонического криза — это каптоприл и моксонидин. Обязательно жидкая форма нитроглицерина, которая будет справляться с болью в области сердца и улучшать прогноз, даже если это симптом инфаркта, и сохранять жизнь», — отметил он.

Фото: Медиасток.рф

Необходимо иметь при себе фруктозу или пакетик сахара, который можно использовать при резком снижении уровня глюкозы в крови.

Конечно, это относится больше к людям с сахарным диабетом, но любой человек может испытывать обморочное состояние, связанное с пониженным уровнем сахара.

В «тревожной чемоданчик» следует положить обычный или кардиологический аспирин для профилактики тромбообразования при остром коронарном синдроме. Таблетку рекомендуют разжевывать. «Обезболивающий препарат для купирования головной боли, спазма сосудов — это может быть любой спазмолитик, баралгин, ревалгин. Использование его абсолютно показано и противопоказаний не имеет. Дополнительно можно положить успокоительный препарат в виде сублингвального глицина в дозировке 100 милиграммов, который позволит снимать стресс и купировать панические атаки», — подчеркнул врач.

Фото: 360.ru

«Тревожный чемоданчик» для дома Домашний «тревожный чемоданчик» в первую очередь составляется исходя из специфики самого человека: какие у него есть хронические заболевания и непереносимости лекарственных препаратов, поэтому универсального набора нет. «Но конечно, дома необходимо иметь противовирусные, антибактериальные и обезболивающие препараты, НПВС (нестероидные противовоспалительные средства — прим. ред.), миорелаксанты, антисептики, противогерпетические препараты, препараты для остановки кровотечения», — посоветовал Прокофьев. Жителям городов доступны круглосуточные аптеки, где все можно купить и заказать.

Но минимальный набор дома должен быть, потому что это действительно правильно, когда можно протянуть руку и взять любой лекарственный препарат при первых же симптомах. Начинается герпес на губах — берем ацикловир и на первых же часах оказываем противовирусное действие. Начинается острая респираторная вирусная инфекция — сразу принимаем противовирусные препараты. Начинается головная боль — принимаем препараты. Это правильно, когда можно начать лечение с первых симптомов, когда препарат находится на расстоянии вытянутой руки.

При этом надо четко понимать, какие препараты нужно использовать. «Лучше всегда консультироваться с врачом. <… > Если стоит задача формирования „тревожного чемоданчика“ — противовирусные, антибактериальные, обезболивающие, кровеостанавливающие препараты, — я думаю, этого должно быть абсолютно достаточно. С собой мы должны иметь препараты для купирования гипертонического криза, для первой помощи при признаках инфаркта, инсульта», — заключил специалист.

Фото: Медиасток.рф

Какие документы должны быть в «тревожном чемоданчике» Прокофьев рекомендовал вести дубликат электронной медицинской карты — распечатывать документ и вкладывать в файлы. «Это ценная информация, которая должна быть. А минимальная информация — это фамилия, имя, отчество, СНИЛС, ОМС, ксерокопия паспорта, группа крови, наличие хронических заболеваний, какие препараты принимает пациент постоянно, перенесенные операции, врожденные патологии», — сказал врач. Также важно указать сведения о непереносимости лекарственных средств, заключил специалист.