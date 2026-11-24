Рост налогов, сборов, страховых отчислений и валютные колебания приведут к подорожанию ряда товаров к концу 2026 года. Об этом «ФедералПресс» сообщила доцент кафедры экономической политики Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Экономист Казанцева прогнозирует заметный рост цен после повышения тарифов ЖКХ с 1 октября. Средний показатель увеличения тарифов оценивается в 10%, но фактический рост может быть выше. По ее словам, подорожание затронет молочные продукты, масло, крупы, автомобили, электронику, косметику, а также услуги ресторанов, салонов красоты и аптек, включая импортные лекарства.

У производителей вырастут издержки из-за высокой доли импортных комплектующих, дорогих кредитов, роста цен на топливо и возможного снижения урожая. Существенного удешевления товаров ждать не стоит: акции будут разовыми, а хороший урожай овощей может быть нивелирован дорогой логистикой.