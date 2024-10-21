Иммунолог Ярцева: частое использование антисептика может обернуться дерматитом

Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала о последствиях бесконтрольного применения антисептиков. Это не совсем полезно для кожи человека, отметила эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По ее словам, частая стерилизация уничтожает барьер из бактерий, который создает на кожном покрове устойчивость к внешним факторам. Без него происходит размножение грибков, сопровождающееся зудом и высыпаниями.
Подводя итог, врач отметила, что частое использование данных средств может обернуться дерматитом и другими проблемами с кожей.
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