Жителя Курска обвинили в диверсии и госизмене

Прокуратура: курянин предстанет перед судом по обвинению в госизмене и диверсии

Против 30-летнего жителя Курска возбудили уголовное дело по статьям о диверсии и госизмене. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Курской области.

По версии следствия, мужчина вышел на контакт с представителем украинской разведки и передал ему сделанную возле военного комиссариата фотографию. В пресс-службе отметили, что курянин также получил задание от ГУР и попытался поджечь объект транспортной инфраструктуры. Уголовное дело направили в Курский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали группу молодых людей, которых заподозрили в подготовке диверсии на железной дороге. По версии обвинения, задержанные являлись агентами украинской разведки.

Один из подозреваемых оказался россиянином с немецким гражданством. У него дома силовики в ходе обысков нашли самодельное взрывное устройство, а также средства связи с перепиской с представителем СБУ.