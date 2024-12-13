Предприятие «Зенит» в Богородском округе отметило 30-летие

Тридцатилетний юбилей празднует одно из ведущих предприятий Богородского округа — завод «Зенит». Основанное в 1994 году, оно прошло впечатляющий путь от небольшого производства светодиодных фонариков до признанного лидера в разработке и производстве профессионального оборудования для силовых структур.

За три десятилетия работы «Зенит» значительно расширил линейку своей продукции. Сегодня завод выпускает профессиональные оружейные фонари для служебного и охотничьего стрелкового оружия, лазерные целеуказатели, оружейный тюнинг, а также коллиматорные и тепловизионные прицелы. Изделия предприятия получили высокую оценку и активно используются в подразделениях МВД, ФСБ, ФСО и Министерства обороны Российской Федерации.

Торжественное мероприятие в честь юбилея прошло в обновленном здании завода. В рамках празднования были награждены передовики производства, чей труд способствует успеху и развитию компании. Особый момент — вручение поздравительного адреса от заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Петровича Трутнева, что подчеркивает значимость предприятия на федеральном уровне. Награду руководству завода передал заместитель главы Богородского округа Константин Бакшеев.

«Наша легендарная „Зенитка“ — это один из брендов Богородского округа, известный далеко за его пределами, по всей России. Это люди, которые способствуют выполнению государственных задач. Они всегда работают в темпе рекордов, берут на себя объемы, с которыми под силу справиться лишь им одним», — отметил Константин Вячеславович.

Юбилей стал не только поводом для подведения итогов, но и стимулом для дальнейшего развития. Предприятие продолжает внедрять инновационные технологии и укреплять свои позиции на российском рынке. Завод «Зенит» остается гордостью Богородского округа и примером успешного отечественного производства.