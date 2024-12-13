Скорая попала в ДТП в Выхино-Жулебино

Источник 360.ru: иномарка и машина скорой попали в аварию на Рязанском проспекте

Машина скорой помощи и легковушка столкнулись на Рязанском проспекте в Выхино-Жулебино. Об этом сообщил источник 360.ru.

Изначально поступала информация об одном пострадавшем, но после данные не подтвердили.

Перекрыта одна полоса движения. Источник 360.ru уточнил, что легковая машина — иномарка Chery.

Ранее главу департамента Минобрнауки Чурилова насмерть сбила машина в Москве. ДТП произошло на Ленинградском проспекте.

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