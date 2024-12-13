Два украинских FPV-дрона атаковали пассажирскую маршрутку в Голой Пристани, погиб человек
Сальдо: один человек погиб, двое пострадали из-за атаки дрона в Голой Пристани
На въезде в Голую Пристань два украинских FPV-дрона атаковали пассажирскую маршрутку, выполнявшую регулярный рейс. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Вопиющий акт террора», — охарактеризовал он произошедшее.
Один из пассажиров погиб. Еще двое — учительница средней школы и мужчина — получили ранения. Эта маршрутка, отметил Сальдо, была популярна среди жителей, которые ежедневно добирались на ней до работы, школы или по другим делам.
«У тех, кто организует такие атаки, уже не просто руки в крови, а вся их гнусная сущность пропитана ненавистью и жестокостью», — заявил губернатор.
Эти ужасные действия не могут быть оправданы никакими целями или стратегиями. По его словам, они направлены на убийство невинных людей, чтобы посеять страх и хаос среди населения.
Ранее Сальдо рассказал, что Украинские военные в Херсоне готовятся к российскому наступлению. По его словам, противник пытается создать препятствия для наших бойцов. Он также отмечал, что украинские военные не настроены долго удерживать правобережную часть Херсонской области.