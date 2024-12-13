Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом РИА «Новости» сообщил министр региона по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин торжественно вручил Рамзану Ахматовичу Кадырову этот престижный орден», — заявил собеседник агентства.

По его словам, Кадыров получил награду за выдающийся вклад в укрепление российской государственности, большие достижения в социально-экономическом развитии Чечни и повышении обороноспособности государства.

Вручение госнаград прошло в Екатерининском зале Кремля. В рамках церемонии Путин присвоил военкору Евгению Поддубному звание Героя России.