Коррекция носа может повлиять не только на внешность, но и на звучание речи. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, пластический хирург Константин Липский, сообщает Газета.ru .

Липский пояснил, что ринопластика меняет форму носа, а риносептопластика устраняет анатомические особенности, затрудняющие дыхание. После восстановления нормального носового дыхания голос человека с гнусавостью может измениться.

По словам хирурга, риносептопластика также способна снизить частоту обострений синусита. Свободное прохождение воздуха улучшает дренаж околоносовых пазух, что помогает уменьшить количество воспалительных процессов.

Операция может улучшить и обоняние, если его снижение связано с нарушением доступа воздуха к рецепторам. Такой эффект возможен, когда анатомические особенности носа перекрывают верхние отделы, где находятся обонятельные рецепторы, объяснил Липский.