Геронтолог Шелобанова назвала недостаток движения главной угрозой для костей

Врач-геронтолог Анна Шелобанова назвала малоподвижность самым опасным фактором потери костной массы. Особенно сильно недостаток нагрузки сказывается в пожилом возрасте, сообщает Свободная пресса .

По словам Шелобановой, кости укрепляются только под нагрузкой. Если человек постоянно сидит, организм начинает выводить кальций. Второе место среди факторов риска врач отвела дефицитам в питании, особенно недостатку белка.

На третьем месте — курение и алкоголь. Курение напрямую мешает усвоению кальция, а алкоголь нарушает баланс гормонов, которые регулируют состояние костной ткани.

Геронтолог привела пример пациентки после перелома шейки бедра. Из-за страха женщина почти не вставала с кресла, и отсутствие нагрузки ускоряло остеопороз. По словам врача, мягкая лечебная физкультура помогла замедлить разрушение костей.